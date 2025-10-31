Conchillas, Colonia | Octubre de 2025

No hay crimen que pueda ser visto antes de suceder. Pero en Conchillas, una localidad que aún conserva el murmullo del pasado y el aire salobre de los barcos, hay una certeza nueva: ahora hay ojos que no parpadean. Ojos de alta resolución que, desde el martes, miran sin pausa.

Son nueve cámaras. Nueve, distribuidas en tres puntos estratégicos. Nueve pares de lentes —porque así lo creen muchos vecinos— que no descansan. Lo hacen en nombre de la seguridad, de la prevención, de ese concepto abstracto que solo cobra cuerpo cuando se lo pierde. Y en ese cuerpo —en el de la seguridad— trabaja el nuevo proyecto +Seguridad Conchillas, una iniciativa comunitaria que integró a este rincón del departamento de Colonia a la Red Federada de videovigilancia del Ministerio del Interior.

No fue un gesto vertical desde Montevideo. Fue más bien un esfuerzo colectivo. La Comisión de Apoyo de la Seccional 9.ª empujó el proyecto, lo pensó, lo financió en parte. Montes del Plata, con su maquinaria industrial siempre al fondo del paisaje, puso el dinero para comprar e instalar las cámaras. El Ministerio, por su parte, las vigilará. O mejor: vigilará lo que ellas vean.

El ojo que todo lo ve

No hay ciencia ficción en esta historia. Hay tecnología: cámaras conectadas en línea, las 24 horas del día, al sistema nacional. Hay un sistema de monitoreo constante y una promesa de extender esta red —este mapa de vigilancia— a nuevos puntos si los resultados lo justifican. Por ahora es la fase uno. Por ahora.

Hay también palabras. Las que se pronunciaron en la inauguración, con tono solemne y local. Estuvo Mario Colman, representante nacional; Martín Hernández, alcalde de Conchillas; el Comisario General (R) Paulo Costa, jefe de policía del departamento; representantes del Ministerio del Interior, vecinos expectantes y funcionarios de Montes del Plata. La empresa, que se ha convertido en un actor visible del tejido social, celebró lo que llamó un ejemplo de colaboración entre sociedad civil, Estado y sector privado. “Clave para mejorar la calidad de vida”, dijo Pablo Silveyra, su vocero en sostenibilidad.

Y quizá tenga razón. Porque en tiempos donde la inseguridad crece como narrativa —aunque no siempre como dato—, las cámaras ofrecen algo parecido al alivio. A un gesto de control. A un amuleto.

Lo que queda afuera del encuadre

Conchillas no es Montevideo, ni siquiera Colonia del Sacramento. Pero esa es la gracia. Es un pueblo donde todavía se puede caminar hasta el almacén sin mirar hacia atrás. Donde los perros conocen las caras de quienes pasan. Donde la sospecha no ha colonizado la rutina.

¿Cambiará eso con las cámaras? Es difícil saberlo. La tecnología mira, pero no interpreta. Observa, registra, archiva. No distingue entre quien huye y quien corre a saludar a un niño. No mide intenciones. Solo deja constancia.

Pero en ese registro —en ese archivo sin juicios— puede haber algo parecido a la disuasión. Al saber que, aunque nadie mire, alguien podría estar mirando. Ese “alguien” que no es una persona, sino una red, un algoritmo, un vigilante digital que todo lo ve y nada olvida.

Comunidad, industria, Estado

La escena tiene algo de ensayo social. Un pueblo, una empresa y un ministerio se unen para instalar tecnología en nombre del bien común. Y lo hacen en un contexto de ruralidad donde las soluciones suelen llegar tarde o nunca.

Montes del Plata no es un actor neutral. Su presencia en la zona no es nueva ni menor. Es empleo, es infraestructura, es poder económico. Pero también —con iniciativas como esta— se vuelve parte del relato ciudadano. No como un benefactor, sino como un engranaje más de la máquina social.

Y esa máquina se mueve con gestos como este: inaugurar un sistema de vigilancia que no pretende ver el futuro, pero al menos aspira a registrar el presente.