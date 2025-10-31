Más de 200 mujeres rurales de todo el departamento participaron este martes en el Cuarto Encuentro Departamental de Mujeres Rurales, celebrado en la estación experimental del INIA “La Estanzuela”, en el marco del Mes de la Mujer Rural.

La jornada —que buscó promover la participación, el intercambio y el fortalecimiento de vínculos entre mujeres del ámbito rural— incluyó actividades orientadas a la salud, el conocimiento de derechos laborales, el acceso a la cultura y la visibilización del papel de la mujer en el desarrollo agropecuario.

El encuentro fue organizado por la Intendencia de Colonia, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y Inmujeres (MIDES), con el apoyo del Instituto Nacional de Colonización, el propio INIA, el Instituto de Bienestar Animal, el Consejo Agropecuario Departamental, Montes del Plata y varios municipios del departamento. Contó también con la participación especial de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer.

Actividades de formación e integración

La jornada comenzó con la presentación de un audiovisual institucional sobre el trabajo del INIA La Estanzuela. Luego, en la Unidad de Ovinos, la doctora Georgett Banchero ofreció una demostración práctica sobre manejo animal, con enfoque en el trabajo que realizan muchas mujeres en esta área.

Al mediodía, las delegaciones compartieron un almuerzo de camaradería en el Club Semillero, que sirvió como espacio de integración. La agenda de la tarde incluyó visitas guiadas al Museo de INIA y al moderno tambo robótico, culminando con una presentación musical a cargo de Belén Bonjour y el grupo Generaciones.

Voces que visibilizan

Durante su intervención, la directora de Género y Generaciones de la Intendencia, María Isabel Roselli, subrayó que el encuentro representa una oportunidad para visibilizar el rol fundamental de la mujer rural, especialmente en el contexto de su conmemoración internacional, decretada por la ONU.

“Es imprescindible rescatar el valor que tienen en el fortalecimiento de la vida familiar en el campo, en la seguridad alimentaria y en la diversificación de la producción agropecuaria”, afirmó Roselli, quien también destacó la respuesta de más de 250 mujeres que se sumaron a la convocatoria a través de distintas instituciones.

Por su parte, la directora departamental del MGAP, Patricia Aguiar, señaló que la actividad se enmarca en las políticas de género impulsadas por el ministerio. “Es un día para que las mujeres del campo accedan al derecho al disfrute y al conocimiento de un lugar emblemático como La Estanzuela”, sostuvo. “Es también un reconocimiento a todas aquellas mujeres que han forjado la identidad de la Colonia rural”, añadió.

La representante de Inmujeres, Julieta Purtscher, valoró el intercambio de saberes que se generó durante la jornada, así como la posibilidad de visibilizar distintos trabajos vinculados al ámbito rural, como el manejo de ovinos. “Las mujeres en el medio rural cumplen múltiples roles, muchas veces invisibilizados. Este tipo de encuentros permite reconocerlas como protagonistas clave de sus comunidades”, afirmó. Además, destacó el contenido artístico, la charla brindada por la Comisión de Lucha contra el Cáncer en el marco del Octubre Rosa, y la importancia del encuentro como espacio de fortalecimiento colectivo.