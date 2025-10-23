PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Una masa de aire frío de origen polar se desplazará hacia el norte del continente sudamericano en los últimos días de octubre, alcanzando Uruguay y parte del noreste argentino, según modelos numéricos analizados por MetSul Meteorología. Este fenómeno traerá consigo temperaturas significativamente por debajo de lo habitual para la época, especialmente en las regiones sur y centro del país.

El descenso térmico comenzará a sentirse a partir del lunes 27 de octubre, tras el paso de un frente frío con lluvias previsto para este fin de semana. La entrada del aire más frío estará potenciada por un centro de alta presión muy intenso, con valores de hasta 1035 hPa, instalado sobre la Patagonia, que será impulsado hacia el norte por un ciclón extratropical localizado al este de Argentina, en el Atlántico.

Características de la masa de aire frío

A diferencia de otros episodios primaverales de refresco, esta masa de aire frío tendrá un desplazamiento netamente continental, es decir, avanzará por el interior del continente, en lo que se conoce como el “pozo de los Andes”. Este tipo de trayectoria es más propia de los eventos fríos del invierno austral y tiende a provocar enfriamientos más duraderos e intensos.

Si bien el fenómeno afectará a buena parte del cono sur, Uruguay estará entre los países más expuestos al ingreso directo del aire frío, especialmente en el centro-sur del territorio, donde podrían registrarse mínimas cercanas o por debajo de los 5 ºC en zonas rurales de Colonia, Soriano, Flores, Durazno y partes del suroeste del país.

Pronóstico preliminar y efectos esperados

Aunque los pronósticos aún pueden presentar ajustes, las condiciones actuales permiten anticipar un período de temperaturas máximas bajas durante el día y mañanas frías, especialmente a partir del martes 28. En paralelo, no se descarta la presencia de nubosidad y lluvias intermitentes, que podrían generar una combinación de ambiente húmedo y frío, típica de comienzos del invierno y poco frecuente en plena primavera.

Según MetSul, no se espera que esta nueva masa de aire polar sea tan seca como la que ingresó a comienzos de la semana, lo que podría moderar el descenso extremo de las mínimas. Sin embargo, se anticipa que las temperaturas diurnas estarán muy por debajo de los promedios climáticos para fines de octubre, especialmente en el centro y sur del país.

Recomendaciones

Las autoridades meteorológicas uruguayas aún no han emitido alertas específicas, pero se sugiere a la población seguir la evolución de los reportes oficiales y tomar precauciones ante un descenso abrupto de temperatura, sobre todo en hogares con población vulnerable, personas en situación de calle y actividades agrícolas o ganaderas expuestas al frío.

Este tipo de episodios, aunque inusuales en esta época del año, no son inéditos y confirman la importancia de monitorear los fenómenos climáticos regionales, dado que las dinámicas meteorológicas del cono sur —especialmente en primavera— pueden presentar variabilidad significativa, con eventos fríos inesperados y de impacto.