Un velero deportivo de bandera argentina fue remolcado con éxito este jueves en las inmediaciones del puerto de Carmelo, tras sufrir una falla en su sistema de gobierno cuando intentaba ingresar al muelle.

La emergencia fue reportada mediante el canal 16 de VHF. Desde ese momento, la Subprefectura del Puerto de Carmelo coordinó la operación con el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC, por su sigla en inglés).

Una patrulla de la Prefectura Nacional Naval, que cumplía funciones en el marco de la Ley N.º 19.677, acudió en un bote semirrígido y efectuó el remolque seguro de la embarcación hasta el puerto deportivo, administrado por la Administración Nacional de Puertos.

A bordo del velero se encontraban cuatro personas adultas, todas en buen estado de salud. La nave permanece amarrada a la espera de reparaciones e inspección técnica.

La Armada destacó que la operación se resolvió sin incidentes gracias a la actuación eficaz y profesional del personal desplegado, reafirmando así su compromiso con la seguridad de la navegación y la protección de la vida humana en el mar.