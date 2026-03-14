Hay saberes que viajan de cocina en cocina, de una libreta vieja a una mesa familiar, y que siguen vivos porque resuelven algo esencial: cómo aprovechar mejor los alimentos y cómo hacerlos durar. En Carmelo, ese conocimiento cotidiano tendrá ahora una nueva parada pública. La Escuela del Hogar invita a participar de una clase gratuita para aprender a elaborar conservas seguras en casa, una propuesta que combina práctica, prevención y uso responsable de los alimentos, informó el Municipio de Carmelo.

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La actividad se realizará el lunes 16, a las 14.00, y apunta a brindar técnicas y recomendaciones para conservar alimentos de forma segura. En tiempos en que muchas familias buscan rendir mejor sus compras, evitar desperdicios y volver a preparaciones caseras, la instancia aparece como una oportunidad útil y de interés general.

No se trata sólo de guardar frutas, verduras o salsas en un frasco. Detrás de una conserva bien hecha hay cuidados precisos, procedimientos adecuados y medidas de higiene que resultan fundamentales para proteger la salud. Por eso, la propuesta pone el foco no sólo en el hacer, sino también en el cómo hacerlo bien.

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La convocatoria abre, además, un espacio de encuentro con una práctica doméstica que conserva vigencia y que sigue siendo parte del saber popular. Aprender a elaborar conservas seguras es, en ese sentido, una forma de recuperar autonomía en el hogar y de sumar herramientas simples para la vida diaria.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del 098 558 103.