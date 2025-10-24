El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) prevé un cambio significativo en las condiciones climáticas a partir de este viernes 24 de octubre en el suroeste del país, con foco en la ciudad de Carmelo. La jornada comenzará con cielos nubosos que darán paso a precipitaciones y tormentas durante el transcurso del día, acompañadas de vientos del norte con velocidades entre 20 y 40 km/h y rachas que podrían superar los 50 km/h. En zonas de tormenta, las ráfagas podrían alcanzar valores aún mayores.

Durante la tarde y la noche, el panorama continuará inestable, con cielos cubiertos, lluvias persistentes y posibilidad de tormentas eléctricas. Aunque no se descartan mejoras temporarias, se recomienda precaución por la presencia de neblinas y visibilidad reducida.

El sábado continuará el mal tiempo

Para el sábado 25, el pronóstico no ofrece alivio inmediato. Las primeras horas del día estarán marcadas por lluvias, tormentas y condiciones ventosas. El viento rotará del norte al sur con intensidades similares, aunque se esperan rachas de entre 50 y 60 km/h, e incluso superiores en el entorno de las tormentas.

Hacia la tarde y noche del sábado se prevé una paulatina mejora, con una disminución de la nubosidad y persistencia de algunas precipitaciones. El viento del sector sur se mantendrá intenso, aunque tenderá a amainar hacia el final de la jornada.

Mejora para el domingo

El domingo 26 se presenta como una jornada más estable. Por la mañana, el cielo estará entre claro y algo nuboso, con presencia de neblinas. Por la tarde, predominará la nubosidad parcial, sin previsión de precipitaciones. Los vientos serán variables y de menor intensidad, lo que aportará una sensación más tranquila tras un comienzo de fin de semana marcado por la inestabilidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y 23 °C, lo que confirma un leve descenso térmico respecto a los días previos.