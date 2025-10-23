PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este jueves 23 de octubre se llevó a cabo una nueva edición de la Expo ERCNA, una jornada que, desde hace varias décadas, organiza la Escuela de Reparaciones Construcciones Navales y Anexos (ERCNA) con el objetivo de acercar su propuesta educativa a la comunidad y captar nuevos estudiantes para sus distintas formaciones técnicas.

El evento se desarrolló entre las 13:30 y las 18:00 horas en la Plaza Independencia, y convocó a decenas de personas —entre estudiantes, docentes, familias y público general— interesadas en conocer más sobre la oferta académica de esta institución única en su tipo en el interior del país.

Una ventana al mundo de la formación técnica naval y más

Durante la jornada, los asistentes pudieron recorrer stands informativos, presenciar charlas técnicas, interactuar en instancias abiertas de preguntas y respuestas, y observar la predefensa de proyectos finales realizados por alumnos de la escuela. Además, se expusieron trabajos y prácticas desarrolladas a lo largo del año en distintas áreas formativas.

La propuesta se centró en mostrar el perfil profesional de los egresados y destacar el valor de la educación técnica vinculada al sector marítimo y naval, área en la que ERCNA se ha consolidado como un referente a nivel nacional.

Un centro educativo con reconocimiento internacional

ERCNA es el único centro en el interior del país dedicado a la formación en el ámbito naval y marítimo. Está certificado bajo el Sistema de Gestión de Calidad UNIT-ISO 9001:2015 y habilitado por la Dirección General de Marina Mercante como Centro de Formación y Entrenamiento Marítimo. A lo largo de su trayectoria ha formado a profesionales reconocidos tanto en Uruguay como en el extranjero, destacándose por su exigencia académica y el nivel de preparación de sus egresados.

Además del enfoque naval, la institución ofrece formación técnica en áreas como metalurgia, carpintería, instalaciones eléctricas, mecánica automotriz, entre otras especialidades que responden a demandas reales del mercado laboral.

Vínculo con la comunidad

La Expo ERCNA no solo buscó difundir información educativa, sino también fortalecer el vínculo entre la institución y la comunidad local, fomentando la participación ciudadana en los procesos educativos y visibilizando la importancia de la formación técnica como herramienta para el desarrollo regional.

Al cierre de la jornada, los organizadores destacaron la buena concurrencia y el interés generado, y reafirmaron su compromiso de seguir apostando por una educación pública, técnica y de calidad.