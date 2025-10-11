La Universidad de la República (Udelar) contará con $230 millones adicionales, que serán destinados a becas y a la descentralización educativa en el interior del país, según lo aprobado recientemente en el Parlamento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Del total de la partida, $2 millones anuales estarán asignados específicamente a la sede de la Udelar en Colonia, lo que permitirá avanzar en su consolidación y funcionamiento. Estos recursos se añaden a los $30 millones ya asignados previamente, los cuales están destinados a la construcción de la sede en el predio de la ex Sudamtex.

La ampliación presupuestal fue incluida en la Rendición de Cuentas. Según destacó el diputado Mario Colman, uno de los impulsores de la propuesta, esta medida permitirá dar continuidad al proceso de expansión de la universidad en el territorio nacional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD