La diputada por el departamento de Colonia, Cecilia Badín, señaló que el proyecto de Presupuesto Nacional en discusión tiene como ejes principales la pobreza infantil, la seguridad y el empleo. Según indicó, estas áreas han sido priorizadas con el objetivo de atender situaciones consideradas críticas en el país.

A nivel departamental, Badín informó que se encuentran en ejecución diversas obras y convenios. Entre ellos, mencionó el inicio de intervenciones en infraestructura vial, así como una serie de acuerdos entre la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Intendencia de Colonia, destinados a impulsar proyectos en el territorio.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En cuanto a políticas de vivienda, la legisladora señaló que ya comenzaron los primeros realojos, y que el Ministerio de Vivienda está evaluando la situación del departamento para aplicar programas adecuados a las características locales.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el ámbito de la salud, Badín informó que el próximo 21 de octubre será inaugurado un nuevo tomógrafo en el Hospital de Colonia. Asimismo, se prevé la habilitación de un Centro de Terapia Intensiva (CTI) y la apertura de nuevas salas de atención en salud mental, junto con la incorporación de personal profesional para reforzar estas áreas.

La diputada sostuvo que el proyecto presupuestal se plantea como una herramienta para ejecutar políticas públicas en sectores como la infraestructura vial, vivienda, salud y asistencia social, tanto a nivel nacional como departamental.