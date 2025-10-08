La reconstrucción del colector de saneamiento en la rambla Costanera de Colonia del Sacramento presenta un avance del 89%, según datos de OSE. Los trabajos se desarrollan entre la calle Enrique Hurtado y el pozo de bombeo ubicado en la calle Samuel Berton.

El proyecto contempla la sustitución del colector existente, la instalación de nuevas tuberías, el traslado de conexiones domiciliarias y la resolución de interferencias con otros servicios. También incluye la conformación de la capa de rodadura con suelo cemento.

La obra, ejecutada por la empresa Saceem, fue adjudicada en el marco de la ampliación de la Licitación Pública N.º 19.081. La inversión total asciende a más de 58 millones de pesos uruguayos y 22 mil dólares. El plazo de ejecución establecido es de 135 días.

Actualmente, ya se completaron la colocación y prueba de las tuberías, así como el relleno de zanjas. En esta fase se trabaja en la base del pavimento, las terminaciones de cámaras y registros, el reacomodo de veredas y tareas de limpieza general.

La repavimentación final de la carpeta asfáltica será realizada por la Intendencia de Colonia, en el marco de un convenio con OSE.