Las compañías navieras Buquebus y Colonia Express ven en la ruta fluvial entre Carmelo y Tigre, en la provincia de Buenos Aires, un nuevo foco de desarrollo para el transporte de pasajeros y mercancías. Así lo reveló este jueves el semanario Búsqueda, que detalla los movimientos recientes de ambas empresas para quedarse con la explotación del servicio.

En la anterior administración, Buquebus presentó una iniciativa privada para operar el trayecto, pero el proyecto quedó trunco tras varias prórrogas sin que se concretara la entrega de un plan ejecutivo. Esa falta de definición abrió paso a su competidora, Colonia Express, que ahora apuesta fuerte por consolidar su presencia en el litoral uruguayo.

Según fuentes de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Colonia Express elevó una propuesta concreta para operar la conexión Carmelo–Tigre. El proyecto incluye una inversión de aproximadamente 250.000 dólares destinada a ampliar y mejorar la terminal portuaria de Carmelo. A cambio, la empresa solicita que ese monto se descuente de la tarifa que debería abonar por el uso de los muelles públicos.

La propuesta está siendo evaluada por la ANP, que debe decidir si acepta la fórmula presentada o llama a un proceso competitivo. La intención de ambas compañías refuerza la relevancia estratégica de Carmelo como nodo alternativo en la conexión fluvial entre Uruguay y Argentina, una ruta que podría aliviar la congestión de otras terminales y diversificar la oferta para los pasajeros.

La iniciativa cobra relevancia en un contexto de creciente demanda por rutas turísticas y comerciales más ágiles entre ambos países. La eventual habilitación del servicio también plantea desafíos en términos de infraestructura y regulación portuaria, que deberán ser abordados por las autoridades si prospera alguna de las iniciativas.