El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, acompañado por integrantes de su equipo de gobierno, visitó el complejo industrial de Montes del Plata, en el marco de una invitación extendida por la empresa.

Durante la jornada, las autoridades fueron recibidas por el gerente general de Montes del Plata, Diego Wollheim; la gerente de Sustentabilidad y Comunicación, Carolina Moreira; el gerente de Planta, Gonzalo Gascue; y el gerente de Logística, Juan Manuel Laxague.

Los representantes de la compañía ofrecieron una exposición sobre el funcionamiento de la planta, los procesos productivos, las políticas de relacionamiento con la comunidad y los desarrollos alcanzados desde el inicio de operaciones, hace más de una década.

Como parte de la visita institucional, la delegación recorrió instalaciones del complejo, incluidos los depósitos y el puerto, donde se pudo observar la escala de la producción de pulpa de celulosa que realiza la empresa.