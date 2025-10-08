El cierre del Centro de Evacuación ubicado en los Barracones de Carmelo marcó el fin oficial del operativo de emergencia activado tras la Alerta Roja decretada por el Sistema Nacional de Emergencias (SINAE). La medida fue comunicada por el Comité de Emergencia local, tras una evaluación positiva del funcionamiento del dispositivo.

“El centro alojó hasta el último día, este 7 de octubre, a cuatro personas”, detalló Maxi Olaverry, director del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en Colonia. Dos de los evacuados regresaron a sus redes de apoyo, mientras que los otros dos, en situación más crítica, fueron trasladados al refugio de Colonia, donde se les aseguró asistencia al menos durante el resto del mes.

Olaverry subrayó que el operativo fue posible gracias al “trabajo artesanal y casero” de la comunidad, destacando el compromiso del Mides, el Municipio y la Policía. “Funcionó muy bien, con el esfuerzo coordinado de todos los actores del Comité de Emergencia”, afirmó.

Barracones como espacio fijo del plan invierno

La experiencia acumulada impulsó al Comité a plantear un uso sostenido del espacio. Se prevé que Los Barracones estén disponibles anualmente entre mayo y octubre, meses considerados críticos por las bajas temperaturas.

“El municipio está muy abierto a seguir trabajando para tener el lugar acondicionado”, indicó Olaverry. Además, se analiza su doble uso: como recepción para delegaciones y con una reserva de habitaciones destinada a situaciones sociales de urgencia, como personas en situación de calle.

Con la finalización del plan invierno, cualquier nuevo caso será coordinado directamente con la ciudad de Colonia.

Primer borrador de protocolo interinstitucional

Durante la reunión interinstitucional que acompañó el cierre del centro, las autoridades también avanzaron en la redacción de un protocolo de actuación ante futuras emergencias climáticas.

Este borrador contempla rutas de evacuación, jerarquía de espacios de acogida y la asignación de responsabilidades a cada una de las instituciones que integran el Sistema Coordinador de Emergencias Departamentales (SECOED). El Municipio de Carmelo fue designado para sintetizar y formalizar lo conversado.

“Queremos que la ciudad cuente con un protocolo claro, que permita reaccionar rápidamente ante cualquier evento climático adverso”, afirmó el director del Mides.

Una experiencia que marca un precedente

Tanto el balance del funcionamiento del centro como la decisión de desarrollar un protocolo formal reflejan una apuesta por fortalecer la respuesta local ante fenómenos extremos. La iniciativa deja sentadas las bases para un abordaje más ágil y articulado, con el foco puesto en la prevención y el cuidado de las personas más vulnerables.