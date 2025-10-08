PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con motivo de la novena edición de la Marcha de la Diversidad en Colonia, diversas organizaciones locales llevarán adelante una campaña de recolección de alimentos no perecederos y productos de higiene personal, destinada a conformar canastas solidarias.

La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en coordinación con el Club de Leones de Colonia, el Club de Leones de El General, el Club Rotary, Rotaract, Interact y la agrupación Colonia Diversa, fue acordada de manera conjunta entre las instituciones participantes.

La logística de la campaña está prevista para el mismo día de la marcha. Los productos serán recibidos en el punto de concentración, ubicado en Punta de General Flores, donde se dispondrá de vehículos identificados con cajas para facilitar la entrega de las donaciones por parte de quienes participen del evento.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Las organizaciones informaron que en los próximos días se difundirá un listado con los productos sugeridos, a fin de facilitar la elaboración de canastas de características similares.

La convocatoria a la ciudadanía busca maximizar la difusión de la propuesta y fomentar la participación colectiva en esta acción solidaria.