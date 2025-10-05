El puerto de Nueva Palmira resultó afectado por el temporal de lluvia y viento que azotó el suroeste de Uruguay durante la madrugada del domingo, con consecuencias directas sobre embarcaciones fondeadas en la zona. Según informó Subrayado, no se reportaron daños personales ni impactos ambientales de consideración.

El capitán del puerto, Nicolás Suárez, confirmó al medio que el fenómeno climático ocasionó el desprendimiento de barcos y barcazas. Entre los incidentes más relevantes, se destaca que el buque Aurora Trader se desplazó de su posición y colisionó con el convoy del remolcador de barcazas Don Antonio, que terminó encallado en la playa de la Agraciada.

En otro punto del área portuaria, el barco Carmen S. se soltó de su amarre y quedó varado en Punta Chaparro. Además, cinco barcazas que estaban atracadas en el muelle interior de la terminal Ontur se soltaron y encallaron en el balneario Brisas del Uruguay.

El capitán Suárez aclaró que el Aurora Trader permanece actualmente fondeado entre las dos boyas del amarradero de la Administración Nacional de Puertos. También indicó que no se han registrado derrames ni otras consecuencias ambientales tras los incidentes.

Personal de la Prefectura Nacional Naval continúa con tareas de inspección y recuperación en el área afectada.