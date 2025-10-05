PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Policía Caminera informó este domingo que la ruta 61 permanece cortada a la altura del kilómetro 21, en la zona de Picada Benítez, departamento de Colonia, debido a la crecida de un arroyo.

El paso está interrumpido para todo tipo de vehículos. Según detalló la autoridad vial, el desborde provocado por las intensas lluvias impide la circulación en ese tramo.

El corte se enmarca en las consecuencias del temporal de lluvia y viento que afectó buena parte del país durante la madrugada. Las autoridades piden extremar precauciones y consultar el estado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD