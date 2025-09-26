La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) informó que, en la noche del jueves 25 de setiembre, una delegación de la institución sufrió un accidente de tránsito en el departamento de Treinta y Tres, mientras regresaba de una recorrida por centros asistenciales de Melo y Río Branco.

En el siniestro se vieron involucradas seis personas: cinco integrantes de ASSE que viajaban en un vehículo oficial y el conductor del automóvil con el que se produjo la colisión. Todos fueron trasladados de inmediato al centro asistencial más cercano para su evaluación inicial. Posteriormente, los funcionarios de ASSE fueron derivados al hospital de Treinta y Tres y luego a Montevideo para completar estudios, mientras que el conductor del otro vehículo fue atendido en un centro de salud privado del mismo departamento.

Durante la mañana de este viernes se decidió intervenir quirúrgicamente al presidente de ASSE, Álvaro Danza, y al gerente general de la institución, Federico Martiarena, en sus respectivos prestadores de salud.

Según el parte médico, Danza presentó un traumatismo de tórax sin fractura que requirió la colocación de un drenaje, procedimiento realizado con éxito. Permanecerá en observación entre 48 y 72 horas.

Martiarena, por su parte, sufrió una luxofractura en un dedo de la mano, que fue operada satisfactoriamente. También requirió una curación especial por un escalpe en una pierna y se constató la presencia de cuatro fracturas costales, que no precisaron cirugía.

ASSE confirmó que tanto Danza como Martiarena se encuentran en observación y evolucionan de manera favorable.