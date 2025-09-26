La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec), organismo del Ministerio de Economía y Finanzas, resolvió en la noche del miércoles denegar la autorización para la operación en Uruguay entre las multinacionales brasileñas Marfrig y Minerva, destacó la página Blasina y Asociados.

La transacción, firmada inicialmente en agosto de 2023 y ampliada en sucesivos acuerdos, incluía la compra del 100 % de las acciones de Establecimientos Colonia S.A., Inaler S.A. (San José) y Prescott International S.A., además de un acuerdo paralelo con la empresa india Allana Magellan S.L.

En su resolución, la Coprodec también rechazó la “propuesta alternativa”, que planteaba la venta de la planta de San José (Inaler) a un tercero en un plazo máximo de 24 meses.

Un proceso con idas y vueltas

El caso viene siendo seguido de cerca por el sector cárnico. En julio, la Coprodec había concedido una prórroga de 60 días para pronunciarse sobre la concentración económica planteada.

Mientras tanto, el 29 de agosto, Marfrig informó al mercado que había vencido el plazo para cerrar la venta a Minerva de las tres plantas en Uruguay y que el acuerdo no había sido renovado.

Ese mismo día, Minerva salió al cruce y sostuvo que el contrato seguía vigente. “La transacción en Uruguay continúa sujeta a la aprobación de la autoridad antimonopolio uruguaya”, expresó la compañía en un comunicado.

Impacto en Colonia

Con la resolución oficial, la operación que incluía a Establecimientos Colonia vuelve a quedar en suspenso, en un departamento donde la industria frigorífica tiene un peso clave en el empleo y en la economía local.