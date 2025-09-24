Montevideo, 22 de setiembre 2025.– El Sindicato Policial Nacional (SIPOLNA) inauguró días pasados su nueva sede nacional en un acto que contó con la presencia de sus autoridades, autoridades nacionales, afiliados y medios de comunicación. El evento, que se desarrolló al mediodía, marcó un hito en la consolidación institucional del sindicato como voz representativa de los trabajadores policiales.

Durante la ceremonia, no solo se presentaron las instalaciones desde donde se brindará apoyo integral a los afiliados, sino que también se presentó oficialmente al Dr. Juan Fagúndez, prestigioso abogado penalista de amplia trayectoria en Uruguay, quien se incorpora al equipo técnico del sindicato. Su vasta experiencia en el ámbito penal será un aporte fundamental para acompañar y asesorar a los funcionarios policiales en los complejos escenarios que enfrentan a diario en el ejercicio de su función.

La presidenta de SIPOLNA, Patricia Noy, destacó durante su alocución: “La inauguración de este nuevo local no es solo abrir una casa, es abrir un espacio de encuentro, de defensa y de lucha en favor de los trabajadores policiales y sus familias. Quiero destacar especialmente la labor de nuestros delegados y directivos, que con esfuerzo, compromiso y trabajo constante hicieron posible la refacción de este local.”

La nueva casa sindical simboliza el crecimiento de SIPOLNA. Desde ese espacio, se continuará trabajando en la promoción de mejoras salariales, condiciones laborales dignas, salud mental y seguridad, tal como lo establece su plataforma reivindicativa. Las instalaciones están diseñadas para ser un centro de apoyo, contención y formación para sus afiliados.

Noy también recordó el legado del fundador del sindicato, señalando: “Fabricio Ríos fue un visionario, un luchador incansable. Esta nueva sede no solo es un homenaje a su memoria: es la prueba de que su legado está vivo. Porque cada vez que un delegado levanta la voz, cada vez que un abogado defiende a un compañero, y cada vez que un policía se organiza, Fabricio está con nosotros.”

El acto sirvió también para reiterar los principios rectores del sindicato: su representatividad y legitimidad como único sindicato policial integrado en la central obrera, su vocación de servicio, su compromiso con la transformación del sistema penitenciario y su rol como fuente confiable de información para la prensa y la ciudadanía.

La inauguración de esta sede representa un paso más en el camino de SIPOLNA para superar la crisis laboral y estructural del sector, a través de un diálogo abierto y constructivo con el Estado, siempre con el objetivo final de mejorar la seguridad de todos los ciudadanos.

Sobre SIPOLNA:

El Sindicato Policial Nacional (SIPOLNA) es la voz de referencia de los trabajadores policiales. Con alcance nacional e integrado al PIT-CNT, trabaja por el bienestar integral del funcionario, impulsando mejoras salariales, promoviendo la salud mental y la seguridad laboral. Ofrece asesoramiento jurídico gratuito, acompañamiento emocional y cuenta con equipos técnicos y un observatorio propio para analizar y proponer soluciones en seguridad y derechos laborales.