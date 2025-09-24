La ciudad de Colonia del Sacramento se proyecta como sede destacada de la pelota vasca. En una reunión celebrada en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental, el intendente Guillermo A. Rodríguez recibió a representantes de las principales federaciones de este deporte, entre ellas las de Francia, México, Argentina y la Federación Internacional.

Entre los asistentes estuvieron Juan Carlos Acosta, presidente de la Federación Internacional y de la Confederación Panamericana; Lilov Echeverría, presidente de la Federación Francesa; Pablo Lombardi, presidente de la Federación Argentina; Eric Irastorza, vicepresidente de la Federación Internacional; y el arquitecto Roberto Elías, responsable de infraestructura del organismo internacional. También participaron autoridades locales, entre ellas el director de Deportes Diego Berreta, el director de Relaciones Públicas Jorge Torres Badell y representantes de la Comisión Pro Frontón.

Durante el encuentro se confirmó la intención de organizar en octubre de 2026 un torneo internacional con la presencia de campeones del mundo. Además, la Federación Internacional expresó su apoyo a la creación de escuelas de formación en pelota vasca en el departamento y la inclusión de Colonia en el calendario anual del circuito global.

El arquitecto Elías destacó el avance de las obras en el frontón del Real de San Carlos, que será pieza clave en esta estrategia de posicionamiento internacional del deporte en la región.