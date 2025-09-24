La Oficina de Bienestar Animal de la Intendencia de Colonia publicó el cronograma de castraciones caninas que se realizarán en distintas localidades del departamento entre fines de septiembre y octubre.
Próximas jornadas
-
Sábado 27 de septiembre – Semillero, 08:00 horas.
Agenda por WhatsApp al 099 148 062.
-
Lunes 29 de septiembre – Colonia Valdense y La Paz, 14:00 horas.
Centro Doña Angelita. Agenda por WhatsApp al 098 975 873.
-
Sábado 4 de octubre – Rosario, 08:00 horas.
Parador Durieux. Inscripción en calle Artigas 665 (librería Seshat).
-
Lunes 6 de octubre – Colonia, 14:00 horas.
Centro Barrial El General. Agenda por WhatsApp al 098 913 207.
-
Martes 7 de octubre – Nueva Palmira, 08:00 horas.
Sede El Terruño. Agenda por WhatsApp al 098 359 847.
-
Sábado 11 de octubre – Cufré, 08:00 horas.
Municipio de Cufré. Agenda por WhatsApp al 099 148 062.
-
Sábado 18 de octubre – Colonia Miguelete, 08:00 horas.
Veterinaria Artigas. Agenda por WhatsApp al 099 148 062.
-
Lunes 20 de octubre – Colonia, 14:00 horas.
Centro Barrial El General. Agenda por WhatsApp al 098 913 207.
-
Martes 21 de octubre – Carmelo, 08:00 horas.
Pista Marcelo Bianchi. Agenda por WhatsApp al 098 281 173.
