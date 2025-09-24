El auto venía por la Ruta 1, a la altura del Paraje Riachuelo. Al ver el control policial, el conductor intentó esquivar la presencia de la Brigada Departamental de Drogas. Una maniobra breve, apenas perceptible, pero suficiente para que los policías se pusieran en alerta.

El vehículo fue detenido. Dentro iban tres: dos hombres jóvenes y un adolescente. Ninguno llegó a bajarse. La revisión fue rápida y silenciosa. Del interior surgieron los envoltorios: 86 gramos de marihuana, 275 gramos de cocaína y algunos teléfonos celulares.

El traslado a sede judicial no demoró. La fiscalía dispuso la detención inmediata. El adolescente, B.T.J., de quince años, recibió condena: un año de medida socioeducativa mixta, siete meses de internación en INISA y cinco en un programa de apoyo bajo la órbita de INAU.

Los otros dos, apenas mayores de edad, también escucharon sentencia. A.P.A., de veinte años, fue condenado a dos años y nueve meses de penitenciaría. F.M.D., de dieciocho, a dos años y ocho meses. Ambos como responsables de un delito continuado de suministro de estupefacientes.

En el parte policial, la escena se reduce a fechas, siglas y gramos. En la ruta, todo empezó con una maniobra para no ser vistos.