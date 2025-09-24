Un hombre de 30 años fue herido de bala en la ciudad de Nueva Helvecia este miércoles, en lo que las autoridades presumen fue un ajuste de cuentas. El ataque ocurrió sobre el mediodía en una vivienda situada en la intersección de las calles Frau Vogel y Carlos Cunier, según informó el medio local Helvecia.

La víctima ingresó poco después de las 13.00 horas al hospital de la ciudad con múltiples heridas provocadas por arma de fuego. Fue atendida de urgencia por personal médico, que logró estabilizarlo.

Efectivos de la Seccional 5.ª de la Policía acudieron al lugar del hecho y comenzaron las actuaciones correspondientes para recabar pruebas y testimonios. La investigación sigue en curso y hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El episodio ha vuelto a poner sobre la mesa las preocupaciones de vecinos y autoridades por el aumento de hechos violentos en la zona, pese al trabajo constante de las fuerzas de seguridad.