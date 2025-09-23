El Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV), en coordinación con los servicios bromatológicos de las intendencias, informó sobre el retiro de productos de queso rallado y queso procesado rallado que no cumplen con la normativa vigente.

La medida responde a una denuncia recibida en la Comisión de Seguimiento del RUNAEV, en el ámbito del Congreso de Intendentes, por presunta adulteración de productos lácteos. A partir de esa denuncia, se desarrolló un trabajo conjunto entre las áreas de Bromatología de todas las intendencias para rastrear, muestrear y analizar diversas marcas comercializadas.

Resultados de los análisis

Los estudios realizados por el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) confirmaron la presencia de componentes no permitidos en varios productos, principalmente en dos parámetros:

Contenido de almidón: Se detectó almidón en productos de queso rallado, cuando su uso está prohibido. En quesos procesados rallados, algunos productos superaron ampliamente el 3 % permitido.

Dos marcas presentan además el riesgo de tener origen desconocido, lo que impide gestionar su retiro directamente con fabricantes. Estas son:

Doña Teresita

Pradera Sur

Ambas están siendo retiradas de los puntos de venta por las intendencias.

Otras marcas que, según los análisis, también incumplen la normativa son:

Queso rallado Mamita

Queso procesado rallado Carmelitana

Queso procesado rallado Doña Carmen

Queso procesado rallado Don Raúl

Queso procesado rallado Rebenque

Queso procesado rallado Campestre

Queso procesado rallado Reggio

Queso procesado rallado Aguilera & Cia.

Queso rallado Qsomos

Queso procesado rallado La Juanita

Queso procesado rallado Las Palmas

Medidas adoptadas

Las primeras actuaciones se centraron en marcas sin registro ni habilitación bromatológica, cuyos productos fueron retirados del mercado de forma inmediata. En el caso de marcas registradas, se notificó a las empresas para que retuvieran preventivamente sus productos. También se realizaron inspecciones en plantas de elaboración y se estableció un plazo para descargos o devoluciones.

RUNAEV acordó con las intendencias competentes el retiro del mercado de los productos adulterados, una vez concluido el período de descargos, y su posterior destrucción.

Asimismo, se está evaluando si corresponde mantener o suspender las habilitaciones y registros de las plantas y productos involucrados.

Recomendaciones a la población

El comunicado recomienda:

Evitar el consumo de quesos rallados sin registro bromatológico visible en el envase.

Verificar que el producto incluya razón social del elaborador, número de registro, listado de ingredientes y procedencia.

En caso de haber adquirido alguna de las marcas mencionadas, no consumir el producto y devolverlo en el punto de venta.

Seguimiento

RUNAEV y las intendencias continuarán informando sobre las resoluciones adoptadas y actualizarán el listado de marcas afectadas. Se exhorta a la población y a los medios a consultar únicamente los comunicados oficiales para evitar confusión o alarma.