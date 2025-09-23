En el marco de su cuarta sesión plenaria, el Congreso de Intendentes firmará este jueves 25 de septiembre una serie de convenios con los municipios recientemente creados, entre ellos los correspondientes al departamento de Colonia. Los acuerdos serán suscritos junto con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y están orientados a fortalecer la gestión local a través del Programa Primera Experiencia de Gestión.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La sesión se realizará a partir de las 10.00 en la sede del Congreso, en Montevideo. Participarán intendentes, alcaldes y representantes de organismos nacionales y académicos. En total, el programa involucra a municipios de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Paysandú, Soriano y Tacuarembó.

El objetivo de los convenios es apoyar las capacidades técnicas y operativas de los nuevos gobiernos locales, facilitando herramientas para su consolidación institucional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD