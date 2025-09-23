Una delegación de estudiantes de la Escuela Técnica de Nueva Palmira viaja este miércoles 24 de septiembre a Porto Alegre, Brasil, para participar en una serie de actividades formativas vinculadas al transporte, la logística y el sector empresarial.

Durante la estadía, los estudiantes asistirán a la feria TranspoSul 2025, que se desarrolla del 23 al 26 de septiembre en la capital del estado de Rio Grande do Sul. El evento es considerado uno de los principales encuentros del área en el sur de Brasil, y convoca a empresas, instituciones y especialistas del rubro.

La participación en la feria permitirá a los estudiantes acceder a espacios de actualización sobre gestión logística, tecnología aplicada, sostenibilidad e inteligencia artificial en transporte.

El viaje fue organizado por la Escuela Técnica de Nueva Palmira, con el respaldo de la Secretaría de Terciarios del área de Logística de la Dirección General de Educación Técnico-Profesional (DGETP). También contó con el apoyo de los propios estudiantes, quienes realizaron actividades para financiar parte del traslado.

Como parte de las actividades previstas tras el retorno, los estudiantes compartirán los contenidos abordados en Porto Alegre con la comunidad educativa y local.