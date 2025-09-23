PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Montevideo — 21 de julio de 2025. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) presentó ante el Consejo Nacional de Meteorología (CONAMET) los ejes estratégicos y proyectos prioritarios para el período 2025-2030, en el marco de la primera reunión anual del órgano, que fue encabezada por el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño.

Durante la sesión, el nuevo directorio de Inumet compartió un diagnóstico institucional y detalló las principales líneas de trabajo previstas para los próximos años. La presentación puso énfasis en el fortalecimiento del sistema de alerta temprana (SAT), así como en la consolidación de servicios climáticos orientados a sectores clave como la agricultura, la energía y el ámbito marino y costero.

El ministro Ortuño destacó el papel de Inumet en la generación de información clave para la toma de decisiones, tanto a nivel gubernamental como productivo. “Estos temas son relevantes para la calidad de vida de nuestra gente, para alertarnos y prepararnos ante estas situaciones”, señaló.

La presidenta de Inumet, Dra. Madeleine Renom, subrayó el compromiso del instituto con el abordaje del cambio climático y la variabilidad climática. Señaló la necesidad de desarrollar hojas de ruta que integren estrategias interinstitucionales con enfoque transversal en la sociedad.

Por su parte, el vicepresidente, Mag. Fernando Traversa, remarcó la importancia de fomentar espacios de intercambio entre instituciones para mejorar el impacto social de los servicios meteorológicos.

Un espacio de coordinación nacional

La CONAMET funciona como un órgano articulador entre actores científicos, políticos, productivos y sociales, con el objetivo de contribuir al desarrollo estratégico de la meteorología en el país. Aunque está bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, cuenta con representantes de los ministerios de Industria, Defensa, Ganadería y Turismo, del Sistema Nacional de Emergencias y de la Universidad de la República.

Aportes institucionales

Durante la jornada, otras instituciones compartieron sus perspectivas sobre la necesidad de fortalecer la cooperación interinstitucional en torno a la meteorología y la gestión del agua.

Teresa Satre, directora nacional de Aguas, enfatizó la importancia de contar con datos de calidad como insumo fundamental para los proyectos conjuntos. Desde OSE, Margarita Pintos se refirió al rol de Inumet en la gestión de crisis hídricas como la vivida recientemente.

Desde la Universidad de la República, el profesor Marcelo Barreiro destacó el valor de profundizar la colaboración con Inumet en investigaciones climáticas que aborden diversas escalas de análisis.