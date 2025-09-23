La Escuela Técnica de Carmelo se encamina a conmemorar un aniversario significativo: el próximo 31 de diciembre de 2025 la institución cumplirá 95 años de trayectoria educativa, desde su fundación en 1930.

En el marco de esta celebración, la dirección convoca a todos los estudiantes y funcionarios que han pasado por sus aulas y talleres a participar de una reunión abierta. El encuentro está previsto para el jueves 25 de setiembre a las 19:30 horas en el local de la Escuela, y tendrá como objetivo central organizar las actividades y festejos de este nuevo aniversario.

La invitación busca reunir a varias generaciones de la comunidad educativa, con la intención de pensar colectivamente la celebración de un hito que marca la continuidad y el aporte de la Escuela Técnica de Carmelo a la formación técnica y profesional de la región.

Con casi un siglo de historia, la institución se prepara para honrar su legado y proyectar su futuro, en un aniversario que promete ser un espacio de encuentro entre pasado y presente.