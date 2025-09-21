Montevideo — El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una advertencia de nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes que afectarán varias zonas del país a partir de la noche del sábado 20 de septiembre.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Según el organismo, una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable provocará condiciones propicias para la formación de tormentas, algunas de las cuales podrán adquirir intensidad fuerte en forma localizada.

Fenómenos esperados

En las áreas bajo influencia de estas tormentas se prevé:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Intensa actividad eléctrica

Lluvias abundantes en cortos períodos

Rachas de viento fuerte

Probable caída de granizo

La probabilidad de ocurrencia del fenómeno supera el 75 %, y el inicio está previsto para las 21:00 horas de este sábado. La advertencia será actualizada a las 00:00 horas del domingo 21.

INUMET señaló que la situación se mantiene bajo vigilancia y que se brindarán nuevos informes ante eventuales cambios en la evolución del evento meteorológico.