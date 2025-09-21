PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El presidente de la República, Yamandú Orsi, inicia este domingo una visita oficial a Nueva York, donde intervendrá ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y participará en varios actos multilaterales y bilaterales de alto nivel. La agenda incluye un homenaje al expresidente José Mujica, del que tomarán parte líderes de América Latina y Europa.

Orsi viaja acompañado por una delegación integrada por los ministros Mario Lubetkin (Relaciones Exteriores), Gabriel Oddone (Economía y Finanzas), Cristina Lustemberg (Salud Pública) y Edgardo Ortuño (Ambiente).

El martes 23, a las 13.45 (hora de Uruguay), el mandatario expondrá en el Debate General del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, en la sede del organismo, donde será recibido por el secretario general, António Guterres. El evento comenzará a las 10.00 y contará con la participación de representantes de los Estados miembros.

Ese mismo día, a las 18.00, Orsi mantendrá una reunión bilateral con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ian Goldfajn, en el marco de los vínculos económicos de Uruguay con el organismo regional.

La agenda continuará el miércoles 24, cuando el jefe del Estado participe en la mesa redonda de alto nivel “En defensa de la democracia: lucha contra el extremismo”, en la sala Trusteeship del edificio de la ONU. El foro reunirá a los presidentes de Chile, Brasil, España y Colombia: Gabriel Boric, Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Sánchez y Gustavo Petro, respectivamente.

Ese mismo día, a las 19.00 (hora uruguaya), Orsi tomará parte en el evento “Democracia Siempre”, que rendirá homenaje al expresidente José Mujica. La ceremonia también contará con la presencia de los mandatarios ya mencionados, en un gesto de reconocimiento regional a la figura del exdirigente tupamaro.

El regreso de la delegación uruguaya está previsto para la mañana del sábado 27.