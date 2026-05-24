La Asociación Turística Departamental de Colonia abrió una línea de trabajo con el Banco República para acercar herramientas de financiamiento al sector y buscar soluciones para empresas que todavía mantienen algún grado de morosidad. El planteo, transmitido luego de una reunión entre el presidente de la ATDC, Andrés Castellano; la directiva Daniela Hernández; el director del BROU Martín Fernández y el diputado Mario Colman, no aparece como una gestión aislada: muestra una agenda empresarial centrada en crédito, recomposición financiera e inversión.

El primer dato relevante es la escala institucional del pedido. La ATDC reúne a cámaras y grupos empresariales de la cadena turística departamental y representa a más de 600 empresas, de las cuales unas 350 están directamente vinculadas al turismo, según antecedentes públicos de la propia asociación. Esa base convierte el planteo ante el BROU en una señal sectorial y no solamente en la solicitud de un grupo reducido de operadores.

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El comunicado deja ver dos necesidades distintas. Por un lado, empresas que buscan financiamiento para invertir, mejorar servicios, sostener capital de trabajo o adecuarse a nuevas exigencias del mercado. Por otro, empresas que aún arrastran problemas de morosidad y que, por esa condición, pueden tener dificultades para acceder a crédito bancario tradicional. La diferencia es clave: no se trata solo de pedir nuevos préstamos, sino de ordenar la situación financiera de una parte del sector para que pueda volver a ser sujeto de crédito.

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Ese punto tiene respaldo en las propias condiciones habituales del sistema bancario. El BROU informa que algunas herramientas para empresas requieren estar en situación regular de pagos o contar con calificación crediticia determinada; por ejemplo, el préstamo web para empresas exige línea de crédito aprobada y calificación 2B o superior. En otras líneas de apoyo a pymes, el banco también establece como condición estar en situación regular de pagos.

El pedido, por tanto, podría estar mostrando un escenario de recuperación incompleta. El turismo uruguayo cerró 2025 con crecimiento: 3.604.488 visitantes, 8% más que en 2024, e ingresos por US$ 2.040 millones, con aumento superior al 16%, según el Ministerio de Turismo. Sin embargo, el primer trimestre de 2026 mostró una señal menos lineal: Uruguay recibió 1.181.795 visitantes frente a 1.368.083 en el mismo período de 2025, y Colonia pasó de 133.962 visitantes en el primer trimestre de 2025 a 98.838 en igual período de 2026. En Colonia, el gasto total bajó menos que la cantidad de visitantes, de US$ 34,9 millones a US$ 33,7 millones, mientras aumentaron la estadía media y el gasto por persona. Eso sugiere menos volumen, pero mayor rendimiento por visitante.

Capacidad financiera

La hipótesis que surge es que parte del sector no estaría discutiendo solamente demanda turística, sino capacidad financiera para acompañar una etapa nueva. Si llegan menos visitantes, pero gastan más y permanecen más tiempo, la competencia pasa por calidad, diferenciación, infraestructura, digitalización, servicios y experiencias. Todas esas mejoras requieren inversión. La reunión con el BROU aparece, en ese marco, como una búsqueda de instrumentos para transformar recuperación de actividad en fortalecimiento empresarial.

El planteo también se inscribe en un sector altamente pyme. Un estudio de CERES junto a la Cámara Uruguaya de Turismo estimó que en 2024 había 124.700 personas en empleos vinculados al turismo y que Uruguay contaba con más de 25.000 empresas en sectores turísticos en 2022; de ellas, 85,4% eran microempresas y 12% pequeñas. Ese perfil explica por qué el acceso al crédito, la regularización de deudas y el acompañamiento técnico pueden ser tan relevantes como la promoción del destino.

La referencia a empresas con morosidad no debería leerse automáticamente como síntoma de crisis generalizada. El Comité de Estabilidad Financiera señaló en 2025 que el sistema financiero uruguayo mantenía solvencia, liquidez, bajo nivel de morosidad y capacidad para apoyar la economía. Pero una cosa es la estabilidad del sistema y otra la situación de determinados segmentos productivos, especialmente pymes con ingresos estacionales y márgenes ajustados.

El antecedente de la pandemia ayuda a interpretar el planteo. En 2021, el Banco Central autorizó un período de gracia de 12 meses para créditos reestructurados de empresas turísticas, como medida dirigida a un sector afectado por las restricciones de actividad. Cinco años después, la mención a empresas que “aún mantengan algún grado de morosidad” indica que parte de aquellas tensiones financieras pudo haberse prolongado o reconfigurado.

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Un punto de inflexión

La solicitud de la ATDC también dialoga con otras políticas públicas recientes. ANDE y el Ministerio de Turismo habilitaron el programa Activa Turismo, orientado a micro, pequeñas y medianas empresas turísticas, con foco en recuperación, sostenibilidad, competitividad e inversión. Esa coincidencia entre política pública y demanda empresarial muestra que el debate del sector ya no pasa solamente por atraer visitantes, sino por fortalecer empresas capaces de sostener y mejorar la oferta.

Lo que aparece, entonces, es un punto de inflexión: Colonia no solo necesita turistas; necesita operadores financieramente sanos para invertir, profesionalizarse y competir. El planteo al BROU deja abierta una pregunta de fondo para el destino: cuántas empresas están en condiciones de aprovechar la recuperación y cuántas necesitan primero resolver su situación crediticia para poder volver a crecer.