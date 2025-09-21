Los directores de Tránsito y Movilidad de los 19 departamentos se reunieron este jueves en la ciudad de Trinidad, departamento de Flores, en una jornada convocada por el Congreso de Intendentes. El objetivo fue coordinar acciones para implementar medidas vinculadas a la Ley 19.824, actualizar criterios administrativos y avanzar en la digitalización de los sistemas de gestión vehicular.

Durante el encuentro participaron también el presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, y el intendente de Flores, Diego Irazábal.

Sistema de puntos

Uno de los temas tratados fue el análisis del decreto reglamentario de la Ley 19.824, que introduce el sistema de puntos para licencias de conducir. Los directores trabajarán en la elaboración de un plan de aplicación nacional, con el propósito de establecer criterios comunes para su implementación en todos los departamentos.

Matrículas unificadas

Se definieron criterios para la unificación de siglas de matrículas vehiculares, que se aplicarán en todo el territorio nacional con las siguientes denominaciones:

PC: Transporte de carga (alternativo)

AL: Vehículos de alquiler sin chofer

QL: Alquiler (alternativo)

OF: Servicios oficiales

AT: Admisión temporaria

Digitalización de trámites

La jornada incluyó la presentación de un sistema informático unificado para la gestión del Permiso Único Nacional de Conducir (PUNC). Se entregaron manuales y materiales audiovisuales para su implementación. Además, se presentó un chatbot que funcionará como mesa de ayuda digital para consultas sobre trámites, normativa y plataformas como Geotributos, Login y Mantis.

Permisos de Cerro Largo

Las intendencias de Montevideo y Canelones presentaron propuestas para regularizar permisos de conducir otorgados en el departamento de Cerro Largo desde 2023. Se propuso la elaboración de protocolos que incluyan, en caso de ser necesario, la repetición de pruebas teóricas o prácticas.

Régimen sancionatorio

También se abordó la revisión del proceso sancionatorio en materia de tránsito. Se analizaron los decretos reglamentarios 303/023 y 176/024, así como los procedimientos de notificación y recursos contra sanciones, en el marco de la Ley 18.924.