PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este jueves 21 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día del Estudiante en Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió un mensaje institucional dirigido a estudiantes de todos los niveles del sistema educativo.

La ANEP reconoció el papel que cumplen los estudiantes en la vida de los centros educativos y en el funcionamiento general del sistema. En su mensaje, la institución valoró el aporte que realizan mediante su participación y expresó que sus intereses, propuestas e inquietudes contribuyen a actualizar las prácticas docentes y a dinamizar las estructuras y políticas educativas.

La fecha coincide con el inicio de la primavera y es utilizada por centros educativos de todo el país para realizar actividades culturales, recreativas o deportivas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el comunicado difundido a través de redes sociales, la ANEP señaló que redobla sus esfuerzos para garantizar el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes, con foco en el bienestar de los estudiantes.