Este jueves 21 de septiembre, fecha en la que se celebra el Día del Estudiante en Uruguay, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) difundió un mensaje institucional dirigido a estudiantes de todos los niveles del sistema educativo.
La ANEP reconoció el papel que cumplen los estudiantes en la vida de los centros educativos y en el funcionamiento general del sistema. En su mensaje, la institución valoró el aporte que realizan mediante su participación y expresó que sus intereses, propuestas e inquietudes contribuyen a actualizar las prácticas docentes y a dinamizar las estructuras y políticas educativas.
La fecha coincide con el inicio de la primavera y es utilizada por centros educativos de todo el país para realizar actividades culturales, recreativas o deportivas.
En el comunicado difundido a través de redes sociales, la ANEP señaló que redobla sus esfuerzos para garantizar el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes, con foco en el bienestar de los estudiantes.
