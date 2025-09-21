Por Miguel Guaraglia

Una tormenta con ráfagas de viento afectó el sábado por la noche a varias zonas de la ciudad de Carmelo. La situación generó daños materiales en viviendas y en la infraestructura pública. El alcalde de Carmelo, Luis Pablo Parodi, brindó este mediodía un balance sobre los efectos del temporal y las acciones adoptadas por el municipio junto a otras instituciones.

A continuación, el registro completo de la entrevista mantenida este domingo al mediodía.

— Pasadas ya algunas horas, ¿qué balance puede hacerse de la tormenta del sábado por la noche? ¿Qué daños fueron reportados?

Sí, se concentró en una franja puntual que fue Centenario y Lomas. Hubo dos caídas de árboles en Centenario, en la vía pública, cerca de la escuela 114. También se registró la voladura de techos en dos domicilios, sobre el Grito de Asencio, así como la caída de una columna de alumbrado público y de dos columnas de Antel.

— ¿Qué instituciones trabajaron en el lugar?

Durante la madrugada estuvimos trabajando junto a la Policía y Bomberos. El domingo de mañana intervino también Policía Comunitaria. Además, participó Electrotecnia de la Intendencia en lo relacionado con el alumbrado público. Nos comunicamos con Antel por las columnas y estuvimos en contacto permanente con CECOED para coordinar los diferentes aspectos.

— ¿Las familias afectadas recibirán algún tipo de asistencia?

Sí, ya se comunicó la situación al CECOED y a la Dirección de Acción Social. También se contactó al subdirector de Acción Social para coordinar la visita a los domicilios afectados.

— ¿Se trata de familias en situación de vulnerabilidad?

Son familias trabajadoras. En un caso se voló todo el techo de la casa y en el otro, una habitación ubicada en la parte trasera de la vivienda.

— En el caso de la familia que perdió el techo completo, ¿cómo pasaron las primeras horas? ¿Fue necesaria la evacuación?

No. A los pocos minutos del hecho nos contactaron y mantuvimos diálogo con ellos. Tenían dónde quedarse. Una de las familias se alojó en la parte de la casa que no fue afectada y la otra en casa de familiares directos.

— ¿Qué alcance tuvo el daño en la segunda vivienda?

Fue solo una habitación de la casa y un pequeño galpón que es independiente. El resto de la vivienda no presentó inconvenientes.

— ¿Se registraron daños personales?

No. Por suerte no. En uno de los casos, la persona estaba fuera de la casa, escuchó ruidos y salió. El techo cayó cerca, golpeó en el alero, pero no se registraron lesiones.

— ¿Dónde cayó el techo que se desprendió? ¿Hubo daños adicionales?

Cayó a unos 60 o 80 metros. Afectó una antena y una columna, pero no causó daños a otra vivienda.

— ¿Se perdieron elementos dentro de las casas?

Sí. En la vivienda con la voladura total del techo se mojaron todas las pertenencias. Pese a que lograron sacar algunos objetos, se mojaron ropa, mobiliario, y habrá que evaluar el estado de la instalación eléctrica y los electrodomésticos.

— ¿Se prevé ayuda concreta para reponer esas pérdidas?

Este lunes vamos a visitar la vivienda, ahí evaluaremos en detalle qué se necesita. La asistencia está siendo canalizada desde el Comité de Emergencia y desde el área de Desarrollo Social, en coordinación con varias instituciones. La idea es tener una respuesta concreta según las necesidades.

— ¿Hubo problemas vinculados al volumen de agua? ¿Algún barrio presentó reclamos por anegamientos?

No. En general no hubo reclamos. Incluso vecinos del barrio Saravia nos informaron que las obras realizadas en la calle Irastorza y en 25 de Mayo mejoraron el escurrimiento. El viernes de noche había habido un reclamo en Democracia y Charrúa, pero tras los trabajos del sábado de mañana, el agua escurrió bien durante la tormenta de la noche.

— ¿Qué zonas están en obras actualmente?

En Loma se está finalizando el cordón cuneta y la apertura de calles. Se generaban antes algunos inconvenientes, pero por lo que se pudo observar, esta vez el escurrimiento fue rápido y no se registraron problemas.