El integrante del Partido Colorado y referente carmelitano, Daniel Palomares, presentó este fin de semana una serie de propuestas en el marco de un ciclo de ponencias sobre la reforma electoral, organizado por el sector Unir Para Crecer.

En su exposición, titulada Aportes hacia una reforma electoral, Palomares planteó cambios en cinco áreas centrales: representación parlamentaria, obligatoriedad del voto, descentralización, financiamiento de campañas y modernización tecnológica.

Representación proporcional

Palomares señaló que el actual sistema de representación proporcional con doble voto preferencial puede generar distorsiones entre la intención del electorado y la distribución final de los escaños, en especial en el Senado.

Propuso ajustar el método de cálculo para lograr mayor equidad y habilitar la utilización de sublemas en la elección de diputados.

Voto obligatorio y medios electrónicos

El dirigente colorado recordó que el voto obligatorio rige desde 1934 en Uruguay. Si bien defendió su importancia histórica, consideró que el debate debe incluir la posibilidad de incorporar el voto electrónico como mecanismo alternativo de participación.

Autonomía local

Palomares hizo hincapié en la necesidad de reforzar la autonomía de los gobiernos locales, en un contexto de crecimiento de los municipios.

Entre sus propuestas se incluye que alcaldes y concejales puedan ser electos sin estar vinculados a un lema partidario, así como dar mayor poder de fiscalización y presupuesto a los concejos municipales.

Financiamiento y transparencia

El documento presentado también se centró en el financiamiento de campañas electorales. Palomares sugirió acortar el período electoral para limitar los gastos, unificar las elecciones nacionales y departamentales en la misma fecha —el último domingo de octubre del año electoral—, y prohibir la cartelería política en espacios públicos.

En cuanto a la presentación de listas, propuso que el procedimiento se realice en línea mediante formularios estandarizados que, una vez aprobados por la Corte Electoral, habiliten la impresión definitiva. Este mecanismo, dijo, podría reducir errores y facilitar la participación de nuevos grupos.

Modernización tecnológica

Finalmente, Palomares propuso avanzar en la implementación del voto electrónico o por internet, en particular para facilitar la participación de los uruguayos residentes en el exterior.

El ciclo en el que participó Daniel Palomares reunió a distintos expositores vinculados al debate sobre la reforma electoral en Uruguay, con el objetivo de acercar propuestas para la discusión pública y parlamentaria.