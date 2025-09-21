La siniestralidad vial en el departamento muestra cifras preocupantes. En 2024 se registraron 948 siniestros de tránsito con 24 fallecidos. Sin embargo, en la primera mitad de 2025 la cifra de muertes ya había superado ese total: 25 víctimas fatales en seis meses.

En este contexto, la edil del Partido Colorado, sector Vamos Uruguay, Malvina Sarett, presentó en la Junta Departamental una propuesta para la creación de una Escuela Departamental de Educación Vial, con el objetivo de trabajar en la formación temprana de hábitos responsables en el tránsito.

Educación vial desde la infancia

Sarett fundamentó su iniciativa en estudios nacionales e internacionales que señalan que la educación vial en edades tempranas es una herramienta eficaz para reducir la siniestralidad. La edil recordó experiencias en Rivera, Montevideo, San José y Minas (Lavalleja), donde Escuelas de Tránsito ya funcionan con resultados positivos en la disminución de accidentes.

La propuesta plantea que el nuevo centro funcione bajo la órbita de la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia, con actividades prácticas y pedagógicas en espacios públicos como parques y plazas, habilitados como circuitos para la enseñanza.

Una política pública integral

La iniciativa busca no solo alcanzar a niños y adolescentes, sino también involucrar a las familias y a la comunidad en general. Según Sarett, una escuela de estas características permitiría dar un paso hacia una política pública integral de seguridad vial, capaz de generar un cambio cultural en la convivencia en calles y rutas.

La propuesta quedó a estudio de la Junta Departamental y será analizada en comisiones antes de ser tratada en el plenario. Mientras tanto, las cifras confirman que la seguridad vial se mantiene como uno de los principales desafíos para el departamento.