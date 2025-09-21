El invierno terminó oficialmente este lunes con el equinoccio de primavera a las 15.19, pero el cambio de estación será solo astronómico. Una masa de aire frío ingresará desde el sur del continente y mantendrá bajas temperaturas y heladas tardías en Uruguay durante esta semana.

Frío tras el avance de un frente

El fenómeno está asociado al avance de un frente frío que se desplazará por el Cono Sur a comienzos de la semana. En Brasil, se prevén lluvias y tormentas de viento y granizo en varias regiones, mientras que detrás del frente se consolidará el aire frío que alcanzará también a Uruguay.

Aunque no es raro que los primeros días de primavera conserven rasgos invernales, este ingreso de aire polar prolongará las condiciones frías hasta fines de septiembre.

Temperaturas previstas

La masa de aire frío, generalizada aunque poco intensa, comenzará a sentirse en el sur del continente este lunes. Entre martes y viernes se prevén mañanas frías y tardes templadas en Uruguay.

Al igual que en el sur de Brasil, se esperan mínimas por debajo de 10 °C en gran parte del país y valores cercanos a 5 °C o menos en zonas del interior y áreas serranas.

Heladas tardías

Con el ingreso de aire frío se proyecta la formación de heladas, aunque no serán severas ni generalizadas. Según los modelos, se concentrarían en las zonas altas y rurales del sur y centro del territorio uruguayo, así como en áreas próximas a la frontera con Rio Grande do Sul.

Las condiciones más propicias para heladas se darían entre el jueves y el viernes, en un escenario de menor humedad y cielos más despejados.