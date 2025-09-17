La Policía informó esta tarde que Evelyn Daiana Rodríguez Salsamendi (21) y su hija Natasha Belén Rusell Rodríguez (3) fueron ubicadas. Ambas estaban ausentes de su domicilio desde el 16 de septiembre en el departamento de Soriano. Las autoridades no brindaron más detalles y agradecieron la colaboración ciudadana.

El Ministerio del Interior había solicitado ayuda para localizarlas y difundió la descripción de su vestimenta al momento de ausentarse: la madre jeans y remera negra de manga corta; la niña pantalón bordó y remera rosada de manga corta. Ese tipo de datos concretos, sumados a la rápida publicación y difusión de la alerta, son claves para agilizar la búsqueda.

Por qué es vital difundir de inmediato

En casos de personas ausentes, la celeridad en compartir la información oficial aumenta las chances de ubicación. Publicar enseguida —con nombre, edad, fecha y lugar de ausencia, y vestimenta— ayuda a que más testigos potenciales reconozcan a la persona y aporten datos útiles.

Canales oficiales para aportar información

Ante cualquier información sobre personas ausentes, se debe contactar por las vías del Ministerio del Interior:

9-1-1 (línea gratuita, 24 horas)

2030 4638 (Personas Ausentes)

[email protected]

En forma presencial, en la seccional policial más próxima.

Estos canales centralizan y verifican los avisos, lo que acelera el proceso de ubicación y reduce la circulación de datos erróneos.