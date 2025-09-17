PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Comisión de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta Departamental solicitó al Ejecutivo Departamental que se realicen trabajos de entubado y relleno del zanjón ubicado frente a la escuela N.º 51 de Cerro Carmelo.

El pedido incluye también que se analice la posibilidad de desplazar hacia un costado la columna de alumbrado situada en la entrada del centro educativo, con el objetivo de facilitar el estacionamiento de vehículos en esa acera.

La iniciativa busca mejorar la seguridad y accesibilidad en el entorno de la escuela, un reclamo que responde a inquietudes de la comunidad educativa y de los vecinos de la zona.

