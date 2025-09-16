En el marco del Mes de la Diversidad, la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia anunció que todas las intendencias del país abrirán oficinas específicas para la atención de temas vinculados a derechos humanos y diversidad. El acuerdo, respaldado por el Congreso de Intendentes, busca fortalecer la presencia estatal en el interior y acercar políticas públicas a la población LGBTQI+.

Durante la jornada Hacia el Fortalecimiento de los Derechos Humanos de las Personas LGBTIQ+: Territorios Diversos en Diálogo, realizada en Montevideo, la secretaria Collette Spinetti subrayó la necesidad de “territorializar las políticas” y de “escuchar y devolver” con acciones concretas.

“No hablamos de abstracciones, sino de personas reales. Niños que merecen crecer sin discriminación, jóvenes que buscan empleo, adultos mayores que vivieron escondidos. Esta es una causa de dignidad”, dijo Spinetti.

Una red nacional con foco local

La implementación de las oficinas forma parte del programa En Cada Territorio, Más Derechos, que promueve el diálogo entre comunidades, organizaciones sociales y autoridades locales. El objetivo es detectar vulneraciones de derechos y coordinar soluciones de forma directa con los gobiernos departamentales.

Las nuevas oficinas tendrán entre sus prioridades el acompañamiento a personas trans, el acceso a servicios de salud sin discriminación, el apoyo habitacional y el cumplimiento efectivo de la cuota laboral para poblaciones vulneradas.

Además, el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina Nacional del Servicio Civil trabajarán en conjunto para avanzar en estos compromisos. El subsecretario Federico Graña señaló que uno de los principales desafíos sigue siendo la aplicación plena de la Ley Integral para Personas Trans, en especial en lo relativo al acceso al trabajo.

Educar, prevenir, transformar

En paralelo, la administración ha colaborado en la elaboración de una Guía de Diversidad y en el desarrollo de un Plan de Educación Sexual Integral, con apoyo del Ministerio de Educación y la academia. También ha impulsado acciones a nivel internacional, como el respaldo a la renovación del mandato del experto independiente de la ONU sobre violencia y discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Las autoridades destacaron que una prioridad para los próximos meses será abordar el acoso escolar por motivos de identidad y orientación sexual, un fenómeno que persiste en centros educativos del interior.

Cambiar desde abajo

La diputada María Inés Obaldía llamó a fortalecer la apropiación social de los derechos. “Las leyes por sí solas no transforman realidades. Cuando los derechos se viven y se comparten, se hacen parte de la vida cotidiana”, expresó.

Para Spinetti, el reto inmediato está en consolidar estos espacios en cada rincón del país: “El Estado debe estar donde las personas viven. Solo así se construye ciudadanía”.