La Armada Nacional informó este lunes que continúa la búsqueda de un tripulante que cayó al agua desde el buque pesquero de bandera nacional Rosicler en las inmediaciones de la boya Buen Viaje, próxima al Puerto del Buceo.

Según el reporte del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate en el Mar (MRCC), la alerta fue recibida a las 08:55 a través de la Prefectura del Trouville. De acuerdo con la información aportada por la embarcación, la tripulación vio el momento en que el hombre cayó al agua y se hundió, sin volver a emerger.

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La Armada señaló que el tripulante no llevaba chaleco salvavidas y que vestía ropa de lluvia de color naranja al momento del incidente.

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Tras la notificación, se activó el protocolo de búsqueda y rescate. En el operativo participan tres embarcaciones de la Prefectura del Trouville, una embarcación de ADES, que zarpó en la mañana y regresó al Puerto del Buceo al mediodía, y la lancha patrulla ROU 16 del Comando de las Fuerzas de Mar, que permanece en la zona de búsqueda.

El organismo indicó que las condiciones meteorológicas son adversas y complican las tareas. También informó que se aguarda una mejora del tiempo para desplegar medios aeronavales en apoyo del operativo.

Las tareas de búsqueda continúan coordinadas entre los distintos equipos desplegados, con el objetivo de localizar al tripulante desaparecido. La Armada Nacional señaló que informará sobre eventuales novedades.