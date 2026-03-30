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Desde las primeras horas del día, el predio recibió a vecinos y visitantes con juegos camperos y la segunda fecha del Campeonato Anual de la Sociedad de Criadores de Caballos Cuarto de Milla, en una programación que puso en valor las tradiciones rurales y el encuentro comunitario. La grilla artística acompañó la jornada con actuaciones de Tabaré Pedrosa, Grupo La Elegida, Richard e Iliana, La Penúltima y el cierre de Lucas Sugo.

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, participó de la actividad y destacó el inicio de la agenda departamental de Semana Santa o Semana de Turismo. Subrayó la importancia de contar con un espacio como Patria y Tradición, tanto por la diversidad de pruebas y disciplinas como por su aporte a la identidad local.

También remarcó que la propuesta “Sentí el Otoño en Colonia” busca acercar espectáculos gratuitos de calidad y generar oportunidades para comerciantes, instituciones y trabajadores de todo el departamento.

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