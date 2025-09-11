PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Expo Prado 2025 vivió este miércoles 10 de septiembre su primer Día del Turismo, una jornada dedicada a destacar el potencial turístico del departamento de Colonia. La actividad, impulsada por la Asociación Turística de Colonia, buscó posicionar al destino como referente de accesibilidad, diversidad e innovación.

El evento tuvo como eje el lanzamiento del Colonia Convention Bureau, una iniciativa que aspira a potenciar el turismo de reuniones en el departamento. En este marco, se presentó también la nueva marca y el logotipo institucional, en un acto que contó con la participación de autoridades del Ministerio de Turismo, la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE) y la Dirección de Turismo de Colonia.

La jornada dio un paso más hacia la inclusión con la presentación de Colonia Pride, una propuesta del colectivo Colonia Diversa, que busca promover el turismo LGBTQ+ en la región. Este lanzamiento refuerza el compromiso del destino con la diversidad y los derechos humanos, alineando su oferta turística con estándares internacionales de igualdad y respeto.

Como complemento a las actividades institucionales, el stand de Colonia ofreció a los visitantes un espacio de encuentro e interacción: se sirvió café de cortesía, provisto por el Instituto de Hotelería y Gastronomía, y se desarrolló una trivia interactiva con premios y obsequios, lo que añadió un componente lúdico y participativo a la jornada.

La participación de Colonia en la Expo Prado no solo promueve sus atractivos turísticos, sino que proyecta una imagen renovada y comprometida con los valores de sostenibilidad, inclusión y desarrollo local. Esta presencia activa en uno de los principales eventos agroindustriales del país confirma que el turismo, además de motor económico, es también una herramienta de integración cultural y social.