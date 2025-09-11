Pekín (China) — En el marco de su visita oficial a la República Popular China, el senador uruguayo Nicolás Viera mantuvo una reunión con el empresario Yang Dianzhong, presidente del grupo inversor propietario del Frigorífico Rosario y de otros dos establecimientos agroindustriales en Uruguay.

El encuentro, realizado con el apoyo logístico de la embajada de Uruguay en China, tuvo como objetivo analizar el estado actual de las inversiones del conglomerado en territorio uruguayo y proyectar los próximos pasos para la reactivación de la planta frigorífica ubicada en el departamento de Colonia.

Durante la reunión, Dianzhong detalló los rubros en los que el grupo opera a nivel internacional y reafirmó su compromiso de mantener y ampliar sus inversiones en Uruguay. Según informó el legislador frenteamplista, el grupo ha asumido importantes pasivos dejados por anteriores administraciones y trabaja actualmente en un cronograma de reapertura para el Frigorífico Rosario.

Además, el empresario anunció que ya se han cerrado acuerdos estratégicos con grupos importadores chinos, lo que facilitaría el ingreso de carne uruguaya al exigente mercado asiático, fortaleciendo así el perfil exportador del sector cárnico nacional.

“El futuro es alentador”, expresó el senador Viera a través de sus redes sociales. “Esperaremos cautelosamente que esto se concrete con ansias de ver nuevamente la planta funcionando”.

El legislador agradeció especialmente a la embajada de Uruguay en China por su colaboración durante la visita, incluyendo la asistencia de traducción y acompañamiento protocolar, así como a la agregada de agricultura Lucía Rodríguez Motz, quien participó activamente en las reuniones oficiales.

La misión del senador se inscribe en una serie de gestiones parlamentarias y diplomáticas orientadas a fomentar las relaciones bilaterales y a atraer inversiones productivas al país, en un momento clave para la reactivación industrial y el posicionamiento de Uruguay en el mercado asiático.