Colonia del Sacramento — La Intendencia de Colonia emitió una advertencia a la población ante la detección de llamadas telefónicas fraudulentas realizadas por personas que, haciéndose pasar por funcionarios del Departamento de Higiene y Limpieza, intentan comunicarse con vecinos y comerciantes del departamento.

A través de un comunicado oficial, la administración departamental aclaró que no realiza llamadas con fines recaudatorios, ni solicita información personal o comercial por esta vía. La advertencia surge tras haber recibido varias consultas por parte de ciudadanos que reportaron haber sido contactados por supuestos representantes del área mencionada.

Ante esta situación, la Intendencia instó a la población a mantenerse atenta y abstenerse de brindar datos sensibles ante cualquier llamado sospechoso. Además, recordó que cualquier comunicación oficial se realiza mediante los canales institucionales correspondientes.

Se recomienda que, en caso de recibir una llamada de estas características, se denuncie de inmediato a las autoridades competentes.