PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM) anunció la realización de un almuerzo de trabajo bajo el título «Uruguay destino turístico 2026: Estrategias para el éxito», que reunirá a autoridades nacionales y departamentales para debatir el futuro del sector.

El encuentro se llevará a cabo el jueves 25 de septiembre, a las 11.45 horas, en el Salón Ballroom del Radisson Montevideo, y contará con la disertación del ministro de Turismo, Pablo Menoni, y de los intendentes Guillermo Rodríguez (Colonia), Miguel Abella (Maldonado) y Mario Bergara (Montevideo).

La participación de Rodríguez cobra especial relevancia, dado que Colonia se ha consolidado como uno de los principales destinos turísticos del país, con una oferta que combina patrimonio histórico, naturaleza y conectividad estratégica. Su exposición estará centrada en los desafíos de la gestión departamental y en las oportunidades de crecimiento de cara al año 2026, en un contexto de mayor competitividad regional.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El evento de ADM reunirá a empresarios, académicos y representantes del sector turístico en torno a un objetivo común: trazar estrategias para fortalecer la imagen de Uruguay en los mercados internacionales y garantizar un desarrollo sustentable de la actividad.

Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, el almuerzo buscará posicionarse como un espacio de referencia en la discusión de políticas públicas y privadas vinculadas al turismo, una de las principales fuentes de ingresos y empleo del país.