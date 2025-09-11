Una aeronave Cessna matrícula CX-CBJ realizó este miércoles un aterrizaje de emergencia en la playa de Médanos de Solymar, luego de reportar fallas en pleno vuelo. La tripulación resultó ilesa y no se registraron daños materiales.

El incidente ocurrió a las 15.50 horas, cuando la Torre de Control de Carrasco activó al Centro Coordinador de Rescate (CCR) de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) tras recibir la señal de auxilio de la aeronave.

Un helicóptero Airbus AS-365 “Dauphin” (matrícula FAU 091), que se encontraba cumpliendo misión en la zona, acompañó a la Cessna hasta su descenso seguro en la franja costera. Paralelamente, otros medios aéreos permanecieron en alerta en la Brigada Aérea I para eventuales evacuaciones, que finalmente no fueron necesarias.

La Fuerza Aérea destacó la rápida coordinación entre las tripulaciones y los equipos de rescate, lo que permitió que la maniobra se realizara sin consecuencias humanas ni materiales.