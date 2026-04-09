Hay ciudades que los domingos bajan la persiana. Carmelo, en cambio, parece querer hacer lo contrario: salir a la rambla, abrir los sentidos y convertir la tarde en una invitación al paseo.

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Los domingos 12, 19 y 26, la Rambla de los Constituyentes será escenario de la Feria de emprendedores, una propuesta que reúne gastronomía, artesanías y producción local en un mismo espacio. La iniciativa, impulsada por la Intendencia de Colonia a través de la Unidad PYMES, suma movimiento a uno de los rincones más lindos de la ciudad y le pone color a la agenda dominguera.

La idea tiene algo simple y efectivo: caminar sin apuro, mirar puestos, encontrarse con sabores caseros, objetos hechos a mano y proyectos que nacen del trabajo cotidiano de emprendedores de la zona. No se trata solo de comprar; también es una manera de asomarse al talento local, conversar, curiosear y dejarse tentar.

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La rambla, con su aire abierto y su ritmo más amable, aparece como el escenario ideal para una feria que mezcla paseo, encuentro y producción. Carmelo, esta vez, no solo está de feria: está de fiesta pequeña, de esas que se disfrutan sin estridencias, entre mates, antojos y ganas de quedarse un rato más.