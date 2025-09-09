Maldonado — En la tarde del lunes 8 de septiembre, un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre el hallazgo de una granada de mano en la zona rocosa de Piedra del Chileno, en la costa del departamento de Maldonado.

El aviso fue recibido a las 17.30 horas y de inmediato se desplazó al lugar un móvil de la Policía, que llegó a las 17.40. Los efectivos entrevistaron al ciudadano que realizó la denuncia y le tomaron declaración verbal.

Informada la Fiscalía de Segundo Turno de Maldonado, a cargo de la doctora Jessica Pereira, esta dispuso dar intervención al Servicio de Material y Armamento del Ejército Nacional.

A las 19.00 horas se hizo presente en el lugar un equipo del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 4, que tras realizar una inspección ocular, retiró el artefacto explosivo de la zona.