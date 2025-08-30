La Comisión de la Reserva de Fauna emitió este viernes un comunicado en el que señala que, a cuatro meses de la reapertura del espacio, se observa “un lugar donde la vida vuelve a florecer” y “un ecosistema que exhibe nuestra fauna autóctona, destacando sus particularidades y aves”.

Según el texto difundido por la comisión, la propuesta promueve “el aprendizaje, el paseo al aire libre y el disfrute en familia”. También se indica que el sitio ha sido visitado por “cientos de familias carmelitanas, de distintos puntos del departamento y del país”.

En el mismo comunicado, el organismo sostuvo que la puesta en valor del espacio “ha impulsado nuevos emprendimientos” y que la Reserva se ha convertido “en un atractivo más para quienes visitan Carmelo y sus alrededores, sumando valor al destino”.

